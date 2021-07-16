15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Kuran'ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Vaizi Nuri İbrahim Ateş dua etti.

Kaymakam Deniz Pişkin, programda yaptığı konuşmada, "15 Temmuz gecesi umutlarımıza, hayallerimize, özgürlüğümüze, geleceğimize pranga vurulmak istenmiş. Milletimizin vergileriyle alınan tanklarımız, uçaklarımız, silahlarımız, kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza çevrilmiştir." dedi.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ise tarihe şahitlik edilen 15 Temmuz gecesinin yıl dönümünü andıklarını belirterek, "Tarihe altın harflerle yazılacak Türk milletinin demokrasiye sahip çıkışının yıl dönümü. Bu güzel günde sizlerle birlikte olmaktan duyduğum mutluluğu ifade etmek isterim." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz mesajının okunmasının ardından sinevizyon gösterimi yapıldı. Tosya Ahi Yaren Mehteran ekibinin gösterisi, "Otuz Kuş" isimli şiirin okunması, İlçe Müftülüğü İlahi Grubu'nun sunumu ve Tosya Musiki Derneğinin müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ulusoylar