15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Karabük'te,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karabük'te,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Karabük Valiliği tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü" kapsamında Cuma Pazarında buluşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla bando ekibi eşliğinde Kent Meydanı'na kadar yürüdü.

Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi, vatandaşlar burada akşam ve yatsı namazı kıldı.

Vali Fuat Gürel, burada yaptığı konuşmada, Karabüklü Metin Arslan ve Barış Efe nezdinde o karanlık geceyi aydınlık bir sabaha çeviren 251 şehide Allah'tan rahmet diledi.

15 Temmuz gecesi umutlara, hayallere, özgürlüğe ve geleceğe pranga vurulmak istediğini aktaran Gürel, "Milletimizin kanları ile alınan her türden silahımız kahraman Türk ordusunun şerefli üniformasını hak etmeyen asker görünümlü hainler tarafından halkımıza doğrultulmuştur. Hamdolsun ki Cenabı Allah'ın lütfu, Cumhurbaşkanımızın cesareti ve üstün liderliğiyle harekete geçen yüce milletimiz, tankın, uçağın, helikopterin, tüfeğin karşısına sadece ve sadece imanıyla, inancıyla, yüreği ile dikilmiş FETÖ terör örgütü tarafından gerçekleştirilmek istenen hain darbe ve ülkeyi bölme girişimi aziz milletimizin ölüme meydan okuyan kararı ile engellenmiş, milletimiz o karanlık gecenin sabahını aydınlığa çevirmiştir." diye konuştu.

Burada milletvekilleri Ünal ve Güneş ile Belediye Başkanı Rafet Vergili'de birer konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması sinevizyondan alandakilere izletildi.

Etkinlikte, kahramanlık türküleri söylendi, sahne etkinlikleri sergilendi.

Şirinevler Mahallesinden başlayan Sancak Koşusu da Kent Meydanında son buldu. Burada Türk Bayrağı şovu yapıldı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları, getirdikleri sancağı Vali Gürel'e takdim etti.

Etkinliklere, Vali Gürel, AK Parti Karabük Milletvekilleri Ünal ve Güneş, Belediye Başkanı Vergili, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Bahtiyar Yılmaz, daire müdürleri, siyasi pati temsilcileri, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Metin Arslan ve yine İstanbul'da şehit düşen Barış Efe'nin yakınları, diğer protokol üyeleri, KARDEMİR işçileri, sivil toplum örgütü ve siyasi parti başkanları, gaziler ve şehit yakınlarıyla çok sayıda vatandaş katıldı.

Öte yandan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından etkinliklerin yapıldığı meydana aşı çadırı kuruldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı olmak isteyen vatandaşlar burada aşılarını oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler