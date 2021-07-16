15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'da törenler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Çorum'da törenler düzenlendi.

Kardeş Barış Meydanı'nda düzenlenen tören, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sesleniş konuşmasıyla başladı.

Vatandaşların ve protokol üyelerinin Türk bayraklarıyla katıldığı etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende İl Müftüsü Muharrem Biçer taraftan şehitler için dua edildi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada 15 Temmuz'daki olayların ihtilal değil, işgali hedeflediğini söyledi.

Devleti ele geçirmek için sinsice plan yapan terör örgütünün 15 Temmuz 2016'da harekete geçtiğini belirten Çiftçi, "15 Temmuz, ihanet ile kahramanlığın aynı anda yaşandığı bir gündür. 15 Temmuz, devleti ele geçirmek için sinsice planları olan hain terör örgütünün bütün planlarının, hazırlıklarının milletin çelik sinesine çarptığı, paramparça olduğu kutlu gecenin adıdır. " dedi.

15 Temmuz'un unutulmaması ve gelecek kuşaklara en iyi şekilde anlatılması gerektiğinin altını çizen Çiftçi, şunları kaydetti:

"15 Temmuz'un amacı ihtilal değildi, çünkü ihtilaller sistemi sil baştan dizayn eder, rejimi değiştirir. O gün 15 Temmuz kalkışmasının amacı Türkiye'nin işgalinin girişimiydi, Türkiye'yi haritadan silmek, aziz milleti tarihe gömmekti. Hamd olsun ki Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin feraseti buna izin vermedi."

Törene Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Garnizon Komutanı Albay Ferhan Işık, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Başsavcı Ahmet Fatih Ağca, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ile vatandaşlar katıldı.????

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Ceylan

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