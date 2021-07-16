15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Yozgat'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Yozgat'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömür diledi.

Polat, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutturmamak için çocuklarımıza anlatacağız. O gece Yozgat'ta sıkıntı çekmemiş olabiliriz ama buradaki yiğitlerin gücü İstanbul'da Ankara'da hissedildi. Allah bu millete, bu devlete zeval vermesin. Biz zalime yavuz, mazluma yunus olmuş bir milletiz. Bu millet sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil dünyadaki tüm Müslümanlara, tüm mazlumlara umut olmuş bir millettir. Bu milleti kızdırmayın, bu milletin damarına basmayın, bu millet şahlandı mı kimse durduramaz. O gece Cumhurbaşkanımız liderliğinde sokağa çıkan tüm milletimize şükranlarımız arz ediyorum. " dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atmak suretiyle 84 milyonun milli iradesine karşı geldiğini belirterek, "Ama o gün TBMM'de sizin seçtikleriniz nasıl ki Bozok diyarının insanları burada darbecilere dur demişlerse o gün sizin temsilcileriniz de TBMM'yi açmak suretiyle de o hainlere gereken cevabı verdik. Bizim canımız vatan için, dinimiz için, aziz milletimiz için feda olsun dedik. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız,, unutturmayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul