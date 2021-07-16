15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Yozgat'ta, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Saygı duşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra konuşan Yozgat Valisi Ziya Polat, bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömür diledi.

Polat, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Unutturmamak için çocuklarımıza anlatacağız. O gece Yozgat'ta sıkıntı çekmemiş olabiliriz ama buradaki yiğitlerin gücü İstanbul'da Ankara'da hissedildi. Allah bu millete, bu devlete zeval vermesin. Biz zalime yavuz, mazluma yunus olmuş bir milletiz. Bu millet sadece Türkiye Cumhuriyeti topraklarında değil dünyadaki tüm Müslümanlara, tüm mazlumlara umut olmuş bir millettir. Bu milleti kızdırmayın, bu milletin damarına basmayın, bu millet şahlandı mı kimse durduramaz. O gece Cumhurbaşkanımız liderliğinde sokağa çıkan tüm milletimize şükranlarımız arz ediyorum. " dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de vatan hainlerinin 15 Temmuz darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bomba atmak suretiyle 84 milyonun milli iradesine karşı geldiğini belirterek, "Ama o gün TBMM'de sizin seçtikleriniz nasıl ki Bozok diyarının insanları burada darbecilere dur demişlerse o gün sizin temsilcileriniz de TBMM'yi açmak suretiyle de o hainlere gereken cevabı verdik. Bizim canımız vatan için, dinimiz için, aziz milletimiz için feda olsun dedik. 15 Temmuz hain darbe girişimini unutmayacağız,, unutturmayacağız." diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde saat 00:13'te tüm camilerden sela okundu
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Mustafa Demir Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Levent Yüksel Serra Arıtürk
Spor Erol Bulut Mesut Özil Aykut Kocaman Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 05:42:53. #1.15#

title