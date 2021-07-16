15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Suat Öztürk - Haberler | Güncel

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Elazığ Belediyesi mehter takımı eşliğinde valiliğe kadar yürüdü.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Elazığ Belediyesi mehter takımı eşliğinde valiliğe kadar yürüdü.

Valilik Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte şehitler için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. İl Müftüsü Selami Aydın'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından şehitler için dua edildi.

Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ekranlardan izlettirildi.

Daha sonra Sancak Koşusu'na katılan sporcular, sancağı Elazığ Valisi Erkaya Yırık'a teslim etti.

Vali Yırık, burada yaptığı konuşmada darbe girişimi gecesi milletin vatan ve bayrak aşkıyla vücutlarını siper ettiğini belirtti.

Türk milletinin yeniden dirilişinin ve şahlanışının destanı olan 15 Temmuz gecesinde terör örgütünün, milletin tankını ve tüfeğini, millete doğrulttuğunu anlatan Yırık, "Türk milleti, mücadelesiyle, kahramanlığıyla silahın ve hainlerin karşısında hiçbir şeyin ifade etmediğini bir kez daha kanıtlamıştır. Milli iradeyi yok sayarak yola çıkanlar, 15 Temmuz gecesi, Çanakkale ruhuyla vücut bulduğu kutlu bir mücadeleyle akabete uğramışlardır. Türkiye karanlık bir geceden aydınlık bir güne uyanırken dünya mazlumlarına da umut ışığı olmuştur." ifadelerini kullandı.

Keban ilçesinde de 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte sergi açıldı.

Keban Kaymakamı Hasan Akbulut, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı ve beraberindekiler sergiyi gezdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk

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