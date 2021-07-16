15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

Kentte düzenlenen yarışmalardan Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması Sporcuların ödüllendirilmesi Sancağın Vali Gündüzöz'e teslim edilmesi Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması Öğrencilerin müzik dinletisi ve mehteran...