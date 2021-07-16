15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
Kentte düzenlenen yarışmalardan Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması Sporcuların ödüllendirilmesi Sancağın Vali Gündüzöz'e teslim edilmesi Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması Öğrencilerin müzik dinletisi ve mehteran...
Kentte düzenlenen yarışmalardan
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması
Sporcuların ödüllendirilmesi
Sancağın Vali Gündüzöz'e teslim edilmesi
Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması
Öğrencilerin müzik dinletisi ve mehteran takımı
Duaların edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti
MUŞ - Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli programlar düzenledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım