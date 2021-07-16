15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel

Kentte düzenlenen yarışmalardan Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması Sporcuların ödüllendirilmesi Sancağın Vali Gündüzöz'e teslim edilmesi Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması Öğrencilerin müzik dinletisi ve mehteran...

Kentte düzenlenen yarışmalardan

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşması

Sporcuların ödüllendirilmesi

Sancağın Vali Gündüzöz'e teslim edilmesi

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün konuşması

Öğrencilerin müzik dinletisi ve mehteran takımı

Duaların edilmesi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti

MUŞ - Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında çeşitli programlar düzenledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Yıldırım

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
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