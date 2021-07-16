15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Faruk Küçük - Haberler | Güncel

Şırnak Valiliğince, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Şırnak Valiliğince, Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programda konuşan Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, o gece canını vatan için siper eden 251 şehit ile diğer bütün şehitleri sevgi ve hürmetle yad ettiğini söyledi.

Türk milletinin tarihte medeniyet kurmuş bir millet olduğunu dile getiren9 Pehlivan, "15 Temmuz hain darbe girişimini gerçekleştirenler, yüzyıllar önce denedikleri planlarını, sahneye koyma girişiminde bulundular. Yıllar içinde ulu çınarın gövdesine sızmaya çalıştılar. Kamu kurumlarına sızmaya çalıştılar. Kamu kuruluşlarına sinsice sızmaya çalıştılar ve yapıyı çürütmeye çalıştılar. Ama asıl damara ve asil damara ulaşamadılar. Vatan, bayrak ve ezana göz dikenlere karşı genç ve kadınlarla topyekun tek yumrukla mücadele eden asil milletin evlatlarıyla Türkiye geçilmez dedik." diye konuştu.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ise 15 Temmuz gecesini asla unutmayacaklarını ifade ederek, "15 Temmuz'da ülkemizin kargaşaya sürüklenmesini isteyen hainler, bu ülkenin bağımsızlığına ve demokrasisine kast ettiler. Ancak biz millet olarak el ele vererek bunu durdurduk." dedi.

Programa, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Faruk Küçük

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