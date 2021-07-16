15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Valilik önünde bulunan Kent Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledikten sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal marşı okudu.

Valilik önünde bulunan Kent Meydanı'nda bir araya gelen protokol üyeleri ve vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını izledikten sonra saygı duruşunda bulunarak İstiklal marşı okudu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edilen programda, şiir okuma yarışmalarında dereceye giren öğrenciler şiir okudu.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, burada yaptığı konuşmada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Devlet ve millet hayatımızda yaşadığımız en ağır en sinsi ve en kalleş saldırılardan birisi olan 15 Temmuz darbe ve işgal girişiminin beşinci yıl dönümünde demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun. Bugün bir yandan 15 Temmuz 2016 tarihinde milletimizin kazandığı muhteşem zaferin onurunu, diğer yandan ise bu işgal girişimi sırasında kaybettiğimiz aziz şehitlerimizin hüznümü birlikte yaşıyoruz." dedi.

15 Temmuz'u iyi anlamak ve kavramak gerektiğine dikkat çeken Ümit,şunları kaydetti:

"100 yıl önce Birinci Dünya Şavaşı'nda Osmanlı Devletini paylaşan emperyalistler, Türkiye Cumhuriyetimiz için de aynı hayallere kapılarak 15 Temmuz gecesi hürriyet aşığı yüce milletimize zincir vurmayı tekrar denediler. Ezanımızı susturmak, bayrağımızı indirmek, milli iradeyi ayaklar altına almak geleceğimizi karartmak istediler. Buna karşılık yüce milletimiz, şanlı bir direniş, eşsiz irfanı ile darbenin ilk saatlerinden itibaren ihaneti görmüş ve hemen harekete geçmişti. Türk devletinin ve milletinin sahipsiz olmadığını bir kez daha gösterdiler."

Sancak koşusunun ardından sancak Vali Ümit'e Türkiye'yi paralimpik olimpiyatlarda temsil edecek olan Büşra Nur Tırıklı tarafından takdim edildi.

Daha sonra Vali Ümit, uluslararası ve ulusal şampiyonalarda dereceye giren sporculara başarı belgelerini takdim etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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