15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Osman Uras - Haberler | Güncel

Marmaris ilçesinde düzenlenen programda Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tek yürek olarak ülkesinin bekası ve aydınlık yarınları için destansı bir direniş sergilediğini ifade etti.

Marmaris ilçesinde düzenlenen programda Muğla Valisi Orhan Tavlı, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi tek yürek olarak ülkesinin bekası ve aydınlık yarınları için destansı bir direniş sergilediğini ifade etti.

15 Temmuz'da yaşananların sadece bir hain kalkışma değil devlet ve millete yönelik planlı bir yok etme girişimi olduğunu kaydeden Tavlı, "Bir demokrasi zaferi olan 15 Temmuz'da ezelden beri hür yaşayan aziz Türk milleti, hiçbir zaman işgallere ve darbelere boyun eğmeyeceğini bir kez daha göstermiştir." dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, milletin 15 Temmuz 2016 gecesi, demokrasiye, milli iradeye ve kardeşliğine yapılan haince saldırının karşısına büyük bir inançla dikildiğini, aydınlık Türkiye'yi karanlığa sürüklemek isteyenlere 'dur' dediğini dile getirdi.

MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz ise Türk milletinin 15 Temmuz'da yazdığı destanla dünyaya büyük bir ders verdiğini kaydetti.

FETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker de şehit ve gazilerin atalarından aldığı aynı ruhla hareket ederek ülkeyi savunduğunu vurguladı.

Programda ışık gösterisi, kum sanatı gösterisi ve tasavvuf müziği dinletisi yapıldı.

Fethiye, Bodrum ve Milas ilçelerinde de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Programlara katılan vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla marşlar söyledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Uras

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