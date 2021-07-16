15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikler düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikler düzenlendi Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü 5.yıl dönümü nedeniyle Sur ilçesi Kurşunlu Cami olarak bilinen Fatih Paşa Cami önündeki Kurşunlu Meydanında etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikler düzenlendi

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da 15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü 5.yıl dönümü nedeniyle Sur ilçesi Kurşunlu Cami olarak bilinen Fatih Paşa Cami önündeki Kurşunlu Meydanında etkinlik düzenlendi.

Programa, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, Sur, Yenişehir, Bağlar ve Kayapınar ilçe kaymakamları ve belediye başkan vekilleri, Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Milli Birlik ve Beraberlik Günü kapsamında Keçi Burcu önünde resim sergisi açılmasıyla başlanan etkinlik daha sonra yürüyüş ile devam etti.

Yapılan yürüyüş Sur ilçesi Kurşunlu Meydanında sona ererken, burada yapılan ve binlerce vatandaşın katıldığı etkinlikte okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından Cumhurbaşkanı Recep Recep Tayyip Erdoğan'ın günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşma canlı olarak alandaki vatandaşlara verildi.

Daha sonra güvercin uçuran ve açıklamalarda bulunan Vali Münir Karaloğlu, karanlık olan 15 Temmuz gecesinin nurlu bir sabaha, bir zafer sabahına evrildiğini söyledi.

"Bu millet hainlere dünyayı dar etti"

Karaloğlu, "15 Temmuz akşamı ülke için, millet için bir karanlık akşam olarak başladı. Bu milletin içinden ampiristlerin dervişmiş olduğu hainler eliyle, şanlı ordumuza üniforma giyerek sızdırdığı hainler ordumuzun silahlarını, tankını, topunu, uçağını ve helikopterini çalarak bu milletin üzerine kurşun ile bombalar yağdırdılar. Ama hesap edemedikleri bir şey vardı. Bu milletin seçtiği ve güvendiği bir cumhurbaşkanı vardı. Onun sarsılmaz ve eğilmez bir liderliği vardı ve siz aziz milletin kararlı duruşu vardı. Hem milli iradesine hem de seçtiği cumhurbaşkanına sahip çıkma iradesi vardı. Hainler herkesi kendileri gibi korkak sandılar. Ama bu millet 7'den 70'e sokaklara ve meydanlara çıktı. Hainlere dünyayı dar etti" dedi.

"Hep beraber aşı olursak birbirimizi koruyacağız"

Vali Karaloğlu, pandemiyle mücadelenin de devam ettiğini ifade ederek, "Pandemiyle mücadelede en keskin aracımız aşı. Ama Diyarbakır aşı oranı en düşük illerden bir tanesi. Her türlü yolu deniyoruz. Ayağına kadar, köylere kadar geliyoruz. İstediğimiz oranda aşı yaptıramadık. Sevgili Diyarbakırlılar bu sizin sağlığınız için. Eğer hep beraber aşı olursak birbirimizi koruyacağız" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Şiir dinletisi ve çeşitli etkinliklerin ardından program sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sedat Irmak