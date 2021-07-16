15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Valilik önünden Demokrasi Meydanına "Milli Birlik Yürüyüşü" ile devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, Valilik önünden Demokrasi Meydanına "Milli Birlik Yürüyüşü" ile devam etti. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan etkinlikte, okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerimiz adına dualar edildi. Demokrasi Nöbetine, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, ilimiz protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve ellerinde Türk bayraklarıyla çok sayıda vatandaşımız katıldı. Coşkulu kalabalık, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını dev ekrandan canlı olarak takip etti. Daha sonra burada bir konuşma yapan Vali Coşkun, "FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıl dönümünde, milletçe bu destansı Demokrasi Zaferimizin gururunu tüm Türkiye'de olduğu gibi Kahramanmaraş'ta da yaşıyoruz. Türk Milleti olarak birlik ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz takdirde yöntemleri ne olursa olsun, hiç kimse, vatanımızın bütünlüğünü ve milletimizin birliğini bozamayacak ve Türkiye geçilemeyecektir. Birlik ve beraberliğimizin sonsuza kadar daim olması ve ülkemizin bu tür ihanetlerle bir daha karşılaşmaması niyazıyla, devletimizin bekası için feda-i can ederek, şehadet şerbeti içen aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize ve saygıdeğer ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkan Aziz Milletimizi ve Kahramanmaraşlı Hemşehrilerimi saygıyla, sevgiyle ve muhabbetle selamlıyorum" dedi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise yaptığı konuşmada, "O gece bize; partilerin, ideolojilerin, muhitlerin üzerinde bir "ittifakı" tekrardan hatırlattı. Bütün bu siyasi ve sosyolojik kutupların üzerinde, bizim gerçeğimiz olan "Türkiye fikri". Aslında bu fikir, coğrafi sınırları aşan 'Anadolu' fikridir. Allah bu milletin üzerinden, tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi cesareti ve "Türkiye Fikrini" kaldırmasın" dedi. Etkinlikte, 15 Temmuz sancak koşusunda, Otizm yüzme branşında Türkiye Şampiyonu olan özel sporcumuz Metehan Ermeydan Sancağı Valimiz Ömer Faruk Coşkun'a teslim etti. 15 Temmuz kısa film gösterimi, mehter takımı dinletisi "Asımın Nesli" temalı dinleti, kaside-ilahi dinletisi ve çeşitli etkinliklerle devam eden 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinliği, camilerde salaların okunması ve dua ile sona erdi. Gençlerimiz tarafından demokrasi nöbeti sabaha kadar tutulmaya devam edilecektir.

Kaynak: Habermetre