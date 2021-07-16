15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

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Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Kütahya, Bilecik, Çanakkale ve Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler yapıldı.

Kütahya

Kütahya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesiyle başladı. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla etkinliğe katıldı.

Programda, Kütahya Valisi Ali Çelik, Belediye Başkanı Alim Işık, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ile MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş birer konuşma yaptı.

Etkinlik, Türk Halk Müziği sanatçıları ve mehter takımının konseriyle devam etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin