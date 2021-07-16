15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman - Haberler | Güncel

Osmaniye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendiVali Erdinç Yılmaz, protokol mensupları ile vatandaşlar, Devlet Bahçeli Meydanından mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüdü.

Osmaniye'de "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi

Vali Erdinç Yılmaz, protokol mensupları ile vatandaşlar, Devlet Bahçeli Meydanından mehter takımı eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüdü.

Burada, saygı duruşu bulunulması, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ali Çakmak tarafından dua yapıldı.

Mehteran gösterisi yapılmasının ardından gençlerin sancak koşusunda getirdiği Türk Bayrağı Vali Erdinç Yılmaz'a teslim edildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın "Türkiye Geçilmez" isimli sinevizyon gösterisinden sonra meydanda kurulan dev ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması izlendi.

Programda AK Parti İl Başkanı Seydi Gülsoy, MHP İl Başkanı Musa Çomu ve Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara birer konuşma yaptı.

Vali Erdinç Yılmaz, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un ordu içerisinde örgütlenmiş FETÖ PDY terör örgütünün anayasal düzeni yıkmaya, vatanı kastetmeye kalkıştığı hain ve alçak darbe girişiminin bertaraf edildiği gün olduğunu belirtti.

Bayrağa hiçbir gücün el sürmeye yeltenemeyeceğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti, demokrasiye aşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanettir. Fetöcü hainler, her karış toprağı kanla sulanan güzel ülkemizi ele geçirmeye kalkıştıkları o gece senaryosu haince yazılan bir oyunu sahnelemeye çalıştılar. Oyun bozuldu, işte o an ışıklar yandı, perde düştü ve hainlerin oyunu gün yüzüne çıktı. Kutsal üniformayı giymiş çakallar aziz Türk Milleti ile başedeceğini sandı. Ölüme gülerek giden bir milleti tankla, tüfekle püskürteceklerini sandılar. İşte o kara gecede geri dönmeyi düşünmeden çıktık sokaklara. Dik duruşumuzdan asla ödün vermedik. 15 Temmuz gecesi aziz milletimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına kulak vermiş, 7'den 70'e yurdun dört bir yanında tek vücut olmuş, iradesini bir avuç darbeciye çiğnetmemiştir. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve kararlılığı milletimizi harekete geçirerek bu alçak girişim bertaraf edilmiştir" şeklinde konuştu.

Yılmaz, konuşmasın ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödül verdi.

Program, işaret dili gösterisi, konser ve şiirlerin okunmasıyla sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Kahrıman

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