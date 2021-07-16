15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri

Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bayburt'ta, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Bayburt'ta düzenlenen etkinlik kapsamında vatandaşlar, mehteran ve cirit atları eşliğinde Cumhuriyet Caddesi boyunca yürüdü.

Saray Bahçesi'nde devam eden programa vatandaşlar Türk bayrakları ile katıldı. Saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı ve şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuşmasının canlı izlenildiği programda konuşan Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, Anadolu topraklarını yurt edinen ecdadın bu uğurda büyük bedeller ödediğini vurguladı.

Epcim, ecdadın tarihinin her devrinde türlü zorluklarla karşılaştığını, fakat asla yılgınlığa düşmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aziz milletimizin Anadolu topraklarını kendine yurt edinmesinden bugüne türlü oyunlarla milletimizi bölmeye, parçalamaya çalışanlar o emellerine ulaşma gayesiyle bir çok saldırı düzenlemiştir. Bu saldırılar kimi zaman ekonomik, kimi zaman siyasi hamlelerle, kimi zaman da ülkemizde yuvalanmış terör odaklarının harekete geçirilmesi münasebetiyle vuku bulmuştur. Doğrudan milletimizin birliğini, beraberliğini hedef alan bu saldırılar her defasında yine milletimizin sarsılmaz iradesine çarpmıştır. Bu kirli emelleri, eli kanlı failleri 15 Temmuz 2016 kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin içine saklanmış maşalarını halkımızın üzerine sevk ederek adeta son hamlelerini gerçekleştirmeye çabalamışlardır. Fakat vatanı uğruna her şeyi feda edebilen Türk milleti, tarihte eşi ve benzerine rastlanılmamış bir destan yazarak bu senaryoları tertipleyenlerin yüzüne çarpmıştır."

Vali Epcim, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitlerinin anısını nesilden nesile taşımak amacıyla düzenlenen Sancak Koşusu'na katılan milli sporculara belge verdi.

Etkinlik mehteran takımının gösterisi ve yerel sanatçıların kahramanlık türküleriyle devam etti.

Bayburt Belediyesince alana gelen vatandaşlara çorba ikramında bulunuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Beşir Kelleci