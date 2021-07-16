15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Kilis'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Protokol üyeleri ve vatandaşlar, 15 Temmuz şehitleri fotoğraflarının ve öz geçmişlerin yer aldığı sergiyi gezdi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan etkinlikte, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması vatandaşlar tarafından meydana kurulan dev ekranlarda izlendi.

Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen Sancak Koşusuna katılan gençler bayrağı Kilis Valisi Recep Soytürk'e takdim etti.

Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Mehter Takımı ve Kilis İl Müftülüğü görevlilerince ilahiler okundu. Etkinlikte, öğrenciler 15 Temmuz konulu şiirler seslendirdi.

Kilis Valisi Recep Soytürk, burada yaptığı konuşmada, bir arada bulunarak her güçlüğü yeneceklerini belirtti.

Milletin birliğini ve beraberliğini bozmaya çalışanlara asla müsaade edilmeyeceğini aktaran Soytürk, Türkiye'nin gelişme potansiyelini artırarak devam edeceğini kaydetti.

Etkinliğe, Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, Garnizon Komutanı Piyade Albay Soner Oruçoğlu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Mustafa Doğan Karacoşkun, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz temalı mapping ve koreografi gösterisi
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Galata ve Ayasofya'da 15 Temmuz özel gösterisi duygu dolu anlar yaşattı
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Varank Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Serra Arıtürk Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Balotelli Şenol Güneş Aykut Kocaman Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 00:29:21. #1.15#

title