15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut - Haberler | Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Aksaray'da binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında Aksaray'da binlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla meydana akın etti.

Aksaray

Aksaray Şehitliği'ndeki törende, Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehitlik anıtına çelenk sundu.

Gazi ve şehit yakınlarının da katıldığı programda Aydoğdu ve Dinçer, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edilmesinin ardından program sona erdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriya Karadavut

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