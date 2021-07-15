15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Konferans Düzenlendi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü törenleri Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'mızın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin bir konuşma yaptı.

Ardından Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Vatandaş "15 Temmuz Darbe Girişimi ve Küresel Güç Merkezinin Hedefindeki Türkiye" adlı bir konferans verdi.

Dekan Vatandaş konferansında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz tamamen dışarıyla ilgilidir. Dışarıdan nasılda destek aldığını insan hakları, hukukun üstünlüğü, demokrasi gibi kavramları bayraklaştıran ülkelerin 15 Temmuz'a ya fiilen ya da sessiz kalarak verdikleri desteklerden anlıyoruz. Dolayısıyla 15 Temmuz'da gerçekleşen olay, diğer darbeler gibi 5-10 yıllık bir birikimin özel oluşumu, bir anda patlak verip ülkenin geleceğini 5- 10 yıl daha meşgul eden bir olay değil, çok daha derin kökleri olan bir sürecin parçasıdır.

Bize düşman olan bazı Batılıların projelerinin 3 başlığı olduğunu düşünüyorum. 1 İslam'ı değiştirme, dönüştürme, 2 Müslümanları itibarsızlaştırma, 3 Türkiye'yi etkisizleştirme. Bu amaçla içimizden devşirdikleri kişilerle öyle yapılar kurdular ki Müslümanlar bile bile bunların yaptıklarına hayret ediyor. Bunlar jetlerle, tanklarla, sözde kendi dindaşının, sözde kendi Milletinin çocuklarının üzerine yürüyen FETÖ'yü kurdular ve 1000 yıldır devam eden İslam'la Müslümanların arasını ayırma operasyonunun somut yaşayan bedenleri olarak da karşımıza çıkardılar.

Amerikan siyasetinin çok önemli isimleri Beyaz Saray'a Pentagon'a danışmanlık yapan bazı şahsiyetler; dünyada Müslümanlar ve Türkiye bu coğrafyada var oldukça biz tarihin sonunu getiremeyiz. Yani dünya egemenliğinde hayal ettiğimiz egemenliği kuramayız. Öyleyse İslam'ı değiştirip dönüştürecek, -FETÖ bunu yapmaya çalıştı- Müslümanları itibarsızlaştıracak, Türkiye'yi etkisizleştirecek yapılar oluşturmaya devam etmeliyiz dediler ve bu amaçla da çalıştılar. "

Konferansın ardından Vali Yıldırım ve Rektör Şahin, Dekan Vatandaş'a "Teşekkür Belgesi" taktim etti.

Teşekkür Belgesi taktiminin ardından Rektörlük Fuaye Alanında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü konulu Fotoğraf Sergisinin açılışı Vali Yıldırım ve protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kaynak: Habermetre