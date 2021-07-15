15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Dualarla Başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehitlik ziyareti ile başladı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, şehitlik ziyareti ile başladı. Valimiz Ömer Faruk Coşkun; Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kamu kurum ve kuruluş amirleri ile sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehit aileleri ve gazilerimizle birlikte, Şeyh Adil Mezarlığı'nda şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıp dua ettiler. Vali Coşkun, şehit ve gazilerimizin aileleri ile bir süre görüşerek, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, gazilerimize ise sağlıklı ömür dileklerini iletti. Vali Coşkun daha sonra ise protokol üyeleri ile birlikte Milli İrade Meydanı'nda açılan 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'ni ziyaret etti. Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanlığı'nın hazırlamış olduğu fotoğraf sergisi, Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Müsiad Kahramanmaraş Şube Başkanı Serdar Salih Çiçekçi ve protokol üyelerinin katılımıyla açıldı. Programlar, 15 Temmuz Fotoğraf Sergisi'nin gezilmesinin ardından, şehitlerimiz için Ulu Cami'de okunan Mevlid ve Hatm-i Şerif duası ile devam etti.

Kaynak: Habermetre