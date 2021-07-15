15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya - Haberler | Spor

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Konya'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bisiklet turu düzenlendi.

Mevlana Meydanı'nda bayraklı bisiklet turuna, Konya Valisi Vahdettin Özkan damalı bayrakla start verdi.

Ay yıldızlı formaları ve bayraklarıyla etkinliğe katılan bisikletçiler turu, Alaaddin Tepesi'nde tamamladı.

Etkinliğe, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ile AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun da bisikletiyle katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya

15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı
15 Temmuz Şehitlerini Anma Ulusal Bisiklet Yol Yarışı start aldı
Spor dünyası 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Spor dünyası 15 Temmuz'da tek yürek oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Demir Mustafa Şentop
Magazin Sezen Aksu Petek Dinçöz Levent Yüksel İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Arda Turan Mehmet Topal Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 16:48:30. #1.14#

title