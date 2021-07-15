15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nce (MTÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Unutmadık Unutmayacağız" konulu söyleşi düzenlendi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nce (MTÜ) 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla "Unutmadık Unutmayacağız" konulu söyleşi düzenlendi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen söyleşide konuşan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, 15 Temmuz'da ülke olarak, millet olarak tarihin en büyük ve en alçak ihaneti ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Uluslararası güçlerin FETÖ/PDY terör örgütü şebekesinin ihanetiyle devleti yıkma operasyonu gerçekleştirildiğini aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Ancak, 15 Temmuz gecesi en karanlık yapılmak istenen gün, tanklara, uçaklara meydan okuyan milletimizin fedakarlığı ile demokrasi tarihimiz için en önemli bir gün oldu. Milletimiz cesareti ve mücadelesiyle uluslararası güçlere ve onların vesayetini yürüten hain işbirlikçilerine Çanakkale ruhunu bir kez daha hatırlattı. Bu nedenle 15 Temmuz ruhuna sahip çıkmalıyız, unutmamalıyız ve unutturmamalıyız."

Karabulut, milletin 15 Temmuz hain darbe girişiminde vesayet odaklarına karşı sadece demokrasi değil, vatanın bölünmez bütünlüğünü de savunduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş