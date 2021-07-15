15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Durmuş Genç - Haberler | Güncel

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ile İl Başkanı Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ile İl Başkanı Kadem Mete, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gökcan, mesajında, 15 Temmuz'da yaşananların, terör saldırısı ve darbe girişiminin yanında, gerçek anlamda bir işgal kalkışması olduğunu bildirdi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ve dik durmasıyla darbe girişiminin önlendiğini anlatan Gökcan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hain FETÖ terör örgütü, milletimizden ağır bir darbe yedi. 15 Temmuz, milletimizin, kökü nerede olursa olsun, hangi güce dayanırsa dayansın, bu millete ve bu ülkeye ait olmayanlara karşı tarihi bir meydan okumasıdır. Milletimiz demir bir yumruk gibi FETÖ ihanet çetesinin başına inerek, bu alçakça girişimini bertaraf etmiştir. Hain darbe girişimine karşı destan yazdık. 15 Temmuz darbe girişimi, istiklalimize ve istikbalimize yönelik tarihimizin en alçak saldırılarından birisi olarak tarihimize geçmiştir. Devletimize ve milletimize yönelik bu darbe girişimini yapan hainlerin, bize tuzak kuranların tuzaklarını başlarına geçirdik."

Milletvekili Demir ise 15 Temmuz'un Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğuna vurgu yaptı.

Milletin, sahip olduğu derin vicdan ve ferasetle geleceğine sahip çıktığını anlatan Demir, demokrasi ve özgürlüğünün tehdidi noktasına geldiğinde milletin cesaret ve kararlılığının ulaşabileceği boyutu sergilediğini gösteren günün 15 Temmuz olduğunu belirtti.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise 15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve milli iradeye karşı düzenlenen hain saldırıyı unutmadıklarını, unutturmayacaklarını bildirdi.

Tarih yazan her milletin bir davası, insanüstü mücadelesi olduğuna dikkati çeken Mete, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

"15 Temmuz'da vatanı bölmek isteyenlere karşı gösterdiğimiz görkemli mücadele de bunlardan biridir. İmanın köklerinden filizlenip gözyaşlarıyla, dualarla, gökyüzüne yükselen selalarla adeta bir kahramanlık destanı haline gelmiştir. Bizler, İstiklal Harbi'nde kahramanca mücadele eden ecdadımızın torunları olarak, 15 Temmuz 2016 gecesi de demokrasiye, milli iradeye ve kardeşliğimize yapılan haince saldırının karşısına büyük bir inançla dikildik, aydınlık ülkemizi karanlığa sürüklemek isteyenlere 'dur' dedik, demeye de devam edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Durmuş Genç

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