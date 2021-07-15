15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ

Valimiz Ali Hamza Pehlivan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri kapsamında İl Protokolü ve vatandaşlar ile birlikte Şırnak Merkez Geylani Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına katıldı.