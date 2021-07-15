15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yağcı, mesajında, 15 Temmuz'da vatan, bayrak ve bağımsızlık söz konusu olduğunda aynı safta buluşan ve engel tanımayan necip, cesur ve kahraman bir milletin mensubu olmanın gururunu bir kez daha hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

15 Temmuz kalkışmasıyla Türkiye'yi karanlığa sürükleyerek ekonomiyi çökertmek amacında olanlara, aziz milletin cevabını birlik ve beraberlik içinde tek yürek olup destansı bir mücadele göstererek verdiğini vurgulayan Yağcı, şunları kaydetti:

"Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle 5. yılını idrak ettiğimiz ve Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar' çağrısı doğrultusunda FETÖ'cü alçaklar karşısında kanlarıyla destan yazan kardeşlerime Allah'tan rahmet, gazilerimize, cesaret ve fedakarlıkları için şükranlarımı sunuyor, Allah'tan uzun ömürler diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 15 Temmuz gecesi aziz milletimizin verdiği mücadele vesayeti yeniden kurmak isteyenlerin hevesini kursağında bırakmış, geleceğe yeni, vesayetten arındırılmış tertemiz bir yol açmıştır. 15 Temmuz tarihe bir kayıttır. Unutmayacak, unutturmayacağız. Bu vesileyle törenlerde o geceki heyecan ve inançla duruş gösteren tüm hemşerilerime en derin selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Emrah Sever