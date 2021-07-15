15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ
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15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜKöklü medeniyete ve devlet geleneğine sahip milletimiz, tarih boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır.

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜKöklü medeniyete ve devlet geleneğine sahip milletimiz, tarih boyunca çeşitli zorluklarla karşılaşmıştır. Milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde bu zorluklarla kararlılıkla mücadele eden milletimiz, hepsinin üstesinden gelmeyi başarmıştır. 15 Temmuz 2016'da ülkemizde gerçekleşen FETÖ'nün hain girişimi, demokrasiyi özümsemiş sivillerin, askerlerimizin ve polislerimizin dik duruşu ve mücadelesiyle sonuçsuz bırakılmıştır. Milletimiz, sergilediği bu tutumla Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğine kastetmek isteyen iç ve dış mihraklara elini taşın altına değil, canını toprağın altına koyacağını göstermiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, o gece canını feda eden ve vatan uğrunda toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz. Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz.

Kaynak: Habermetre

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