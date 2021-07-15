15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günay, mesajında, milli iradeyi ve demokrasiyi hedef alan hain darbe girişiminin, Türk milletinin kahramanca mücadelesi sonucunda engellendiğini ve demokrasinin kazandığını vurguladı.

Tarihe şanlı bir direniş olarak geçen bu mücadelede göğsünü siper eden, canlarını feda eden şehitleri anmak, hatırlamak ve unutmamanın herkesin en büyük sorumluluklarından olduğunu belirten Günay, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin siyasi tarihine kara bir leke olarak geçen bu hain saldırı gecesi hala hafızalarımızda taze hala canlıdır. Askeri müdahaleler her zaman siyasi tarihe en kötü biçimde nüfuz eden olaylardır. Bu hain darbe teşebbüsünün faili, ordu dahil tüm devlet bürokrasisi içinde örgütlenen ama sivil toplum içinde de uzantıları bulunan, FETÖ olarak adlandırılan bir gruptur. Bu hain örgüt, polis ile askeri karşı karşıya getiren ve devletin tüm odaklarını etkisiz hale getirerek başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'yi öldürme ve durma noktasına getirmeyi amaçlamıştı. Cumhurbaşkanımızın darbeye direnmesi ve halkı da direnmeye teşvik etmesi sayesinde darbe başarısız oldu. Bir kere daha görülmüştür ki milletin önünde duracak hiçbir güç yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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