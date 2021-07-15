15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarlıkları ziyaret edildi, fotoğraf sergisi açıldı ve mevlit okutuldu.

Gümüşhane'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında şehit mezarlıkları ziyaret edildi, fotoğraf sergisi açıldı ve mevlit okutuldu.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 5.yıldönümünde Gümüşhane'de protokol üyeleri ve vatandaşlar ilk olarak şehit mezarlarını ziyaret etti. Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve beraberindeki heyet Emirler Mezarlığında bulunan şehit kabirlerine karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Buradaki etkinliğin ardından Polisevi önündeki tarihi Gümüşhane Köprüsü üzerinde açılan ve 15 Temmuz gecesi yaşanan o anların yer aldığı fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Sergi açılışının ardından Kemaliye Camiinde tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Program kapsamında akşam saatlerinde geniş katılımlı etkinlikler düzenlenecek. - GÜMÜŞHANE

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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