15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Kırklareli'nde 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Kırklareli Valiliğince 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kuzulu köyünde oluşturulan alanda 15 Temmuz şehitlerinin anısına 251 çınar ağacı fidanı dikildi.

Vali Bilgin, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz hain darbe girişimini kimsenin unutmaması gerektiğini söyledi. 15 Temmuz 2016 yılında Türkiye'nin demokrasisi, milli iradesi, Meclisi, Cumhurbaşkanı ve Türk milletinin hedef alındığını ifade eden Bilgin, hainlerin darbe girişiminin Türk milletinin birlik ve beraberliği ile bastırıldığını anımsattı.

Fidanların 15 Temmuz'da şehit olan 251 kişiyi temsilen dikildiğini aktaran Bilgin, hatıra ormanının oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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