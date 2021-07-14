15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Cihan Demirci - Haberler | Güncel

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Güner, darbe girişiminin ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğradığını aktardı.

Türk milletinin rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı al bayrağın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içtiğini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, siyasi parti genel başkanları, ordumuzun sağduyulu vatanperver komutanları, askerimiz, polisimiz ve milletimizle bir bütün olarak hainlere karşı mertçe, dik durarak, tanklara karşı göğüslerini siper ederek, canları pahasına hain kalkışmayı engellemiş ve devlet, millet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atmışlardır. Yazılı ve görsel basınımız da bu süreçte yayınları ile takdire şayan bir şekilde tek vücut olması muhakkak ki bu hain kalkışmanın püskürtülmesinde önemli bir rol üstlenmiştir."

Güner, milletin cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edeceğini aktardı.

Türk milletinin Söğüt'te, İstanbul'da, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı vererek tarihteki mümtaz yerini aldığını belirten Güner, şöyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şanlı bayrağımızın dalgalandığı her karış toprak için demokrasi ve milli irade mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehit ve kahraman gazilerimizi, minnet, şükran, rahmet ve tazimle anarken, çok kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyor, tüm halkımızın şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Bakan Yanık: 15 Temmuz şehit aileleri ile gazilere destek ödemeleri bugün
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: 'FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi.'
Son dakika haber: Milli Savunma Bakanı Akar: "FETÖ ile mücadele kapsamında bugüne kadar toplam 23 bin 364 kişi Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildi."
Erdoğan: 'Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır.'
Erdoğan: "Türk milletinin yazdığı 15 Temmuz destanı, asırlar boyunca hatırlanacak ve dersler çıkartılacak tarihi bir dönüm noktasıdır."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ersin Tatar Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şevval Sam Levent Yüksel Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Alper Yılmaz Abdullah Avcı Ahmet Ağaoğlu Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 18:36:08. #1.15#

title