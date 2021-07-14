15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne 15 Temmuz Demokratik Gençlik Derneği Başkanı Veysel Güner, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Güner, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimini asla unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirtti.

Güner, darbe girişiminin ülkesine, devletine, demokrasisine, anayasal düzene ve özgürlüğüne bağlılığını, aydınlık bir gelecek idealinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya haykıran asil Türk milletinin yazdığı kahramanlık destanı ile hüsrana uğradığını aktardı.

Türk milletinin rengini şehitlerin kanından alan ay yıldızlı al bayrağın gölgesi altında sonsuza kadar hür ve bağımsız yaşamaya ant içtiğini aktaran Güner, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, siyasi parti genel başkanları, ordumuzun sağduyulu vatanperver komutanları, askerimiz, polisimiz ve milletimizle bir bütün olarak hainlere karşı mertçe, dik durarak, tanklara karşı göğüslerini siper ederek, canları pahasına hain kalkışmayı engellemiş ve devlet, millet bütünleşmesiyle tarihe altın harflerle nakşedilecek bir zafere imza atmışlardır. Yazılı ve görsel basınımız da bu süreçte yayınları ile takdire şayan bir şekilde tek vücut olması muhakkak ki bu hain kalkışmanın püskürtülmesinde önemli bir rol üstlenmiştir."

Güner, milletin cesaret, iman ve kararlılığa sahip olarak hür, bağımsız ve aydınlık yarınlara doğru ilerlemeye devam edeceğini aktardı.

Türk milletinin Söğüt'te, İstanbul'da, Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de, Dumlupınar'da ne cevap vermişse 15 Temmuz'da da aynı cevabı vererek tarihteki mümtaz yerini aldığını belirten Güner, şöyle devam etti:

"Bu duygu ve düşüncelerle başta cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, şanlı bayrağımızın dalgalandığı her karış toprak için demokrasi ve milli irade mücadelesinin bedelini canlarıyla ödeyen, vatanın birlik ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden aziz şehit ve kahraman gazilerimizi, minnet, şükran, rahmet ve tazimle anarken, çok kıymetli ailelerine sevgi ve saygılarımı sunuyor, tüm halkımızın şanlı tarihimize altın harflerle yazılan bu anlamlı gününü en kalbi duygularımla kutluyor, saygı ve selamlarımı sunuyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci