15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Beyazgül, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı milletin kahramanca karşı koyuşunun beşinci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"15 Temmuz akşamı FETO terör örgütünün halkın silahını halka doğrultmasını yüreği vatan aşkıyla dolu silahsız bir millet, tıpkı bir asır öncesindeki kurtuluş mücadelesinde olduğu gibi 'Ya istiklal, ya ölüm' anlayışıyla canlarını feda ederek bu oyunu bozmuştur. Şanlıurfa, bir milletin kendi kaderini belirlediği 15 Temmuz akşamı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla yediden yetmişe sokaklara akın etmiş, kritik noktalar belediyelerimize ait iş makineleriyle kapatılmış, meydanlar hiçbir zaman boş bırakılmamıştır. Bu sebeple Şanlıurfalı hemşerilerime de sonsuz şükranlarımı sunmak istiyorum. Bizlere düşen; şehitlerimizin aziz hatıralarına ve vatan topraklarına her daim sahip çıkmaktır. 15 Temmuz ruhunu sürekli diri tutacak ve gelecek nesillere aktaracağız. Gecemizi gündüzümüze katarak azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

O gece kahramanca mücadele eden ve bu vatan uğruna canlarını feda edenlere Allah'tan rahmet dileyen Beyazgül, "Allah devletimize ve milletimize zeval vermesin. Bayrağımızı indirtmesin ezanımızı dindirtmesin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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