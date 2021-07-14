15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

İba, mesajında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, vatan uğruna canını feda eden şehitleri rahmet ve saygı ile andığını belirtti.

15 Temmuz'un şanlı Türk tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden İba, mesajında şunları kaydetti:

"O zor gecenin sabahında bize aydınlık ve daha demokratik bir geleceği gösteren Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bize daima dik durmayı öğreten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve bu milletin yiğitleri, terör örgütü FETO'nün hain emellerinin önünde adeta çelikten bir zırh gibi vatan için mücadele etmiştir. Bu kahramanlık destanının başkahramanları ise 251 şehidimiz, gazilerimiz ve bu milletin cesur yüreğidir. Tarihte örneğine az rastlanan bu kahramanlık destanını bu aziz milletimiz yazdı. Bu demokrasiyi ayakta tutmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın cesareti ve milletimizin güçlü iradesi ile başardık.

Milletçe, milim milim kurduğumuz bu vatanı, yine millet iradesi ile ayakta tuttuk. Her bir karışında şehitlerimizin kanı, gazilerimizin alın teri olan bu vatanı yine onların kanı ve alın teriyle hain FETÖ'nün elinden kurtardık. Bu vatanın kolay kazanılmadığını, kolay kolay da kaybedilmeyeceğini bir kez daha hain terör örgütlerine ve tüm dünyaya gösterdik. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bugüne kadar bu vatan uğruna canını feda etmiş tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan gazilerimize ise sağlıklı ömürler diliyorum. Hepsine sonsuz saygı ve şükranlarımla."

"Her Türlü darbeyi lanetliyoruz"

CHP Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Pekcanlı, mesajında, 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden beş yıl geçtiğini, demokrasiye ve milli iradeye yönelik bu hain kalkışma ve arkasındaki FETÖ'yü lanetlediklerini belirtti.

15 Temmuz 2016 gecesinde yaptıkları gibi halk egemenliğine ve Türkiye'nin demokratik birikimine sahip çıkma azminde olduklarını vurgulayan Pekcanlı, mesajında şunları kaydetti:

"Ancak bu kararlı duruş ne yazık ki güçlü bir demokrasi çıkarma fırsatına dönüştürülememiş, sonraki süreçte TBMM'ni devre dışı bırakan bir OHAL rejimi yerleştirilmiştir. Aradan beş yıl geçmiş olmasına karşın darbenin siyasi ayağını ortaya çıkarmaya dönük esaslı bir adım da atılmamıştır. Askeri ya da sivil her türlü darbeye karşı kararlı duruşumuz devam edecektir.

Güçlü ve müreffeh bir Türkiye yaratmanın yolu, Cumhuriyet'in kuruluş ilkelerine bağlı, kuvvetler ayrılığına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti esaslarına sarılmaktan geçiyor. Tek güvencemiz ve umudumuz yine milletimizin azim ve kararlığıdır. Demokrasiye ve halk egemenliğine olan inancımızla 15 Temmuz hain darbe girişimini lanetlerken, darbeye karşı direnişte canını veren şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimize sağlık ve esenlikler dilerim."

-"15 Temmuz'u gerçek manada anlamak 15 Temmuz'dan ders çıkarmakla mümkün olacaktır"

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında 15 Temmuz'u gerçek anlamda anlamak ve 15 Temmuz'dan ders çıkarmak gerektiğini belirtti.

15 Temmuz darbe girişimi karşısında göğsünü siper ederek darbeyi engelleyen aziz şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere minnet duyduklarını aktaran Tekin, mesajında şunları kaydetti:

"Hain girişimlerle bir daha karşılaşmayacağımız bir Türkiye temennisi ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.15 Temmuz'u gerçek manada anlamak 15 Temmuz'dan ders çıkarmakla mümkün olacaktır.

Bunun en önemli şartı da eğitimi milli, ekonomisi güçlü, yargısı bağımsız, kardeşlik yurdu bir Türkiye'yi kurmaktır. Hiç kimsenin darbeyi aklından bile geçiremeyeceği köklü hukuki, siyasi ve demokratik dönüşümleri gerçekleştirmektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin