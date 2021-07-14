Başkan Böcek: "Cumhuriyetimize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz"
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Başkan Böcek: "Cumhuriyetimize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz"

Başkan Böcek: 'Cumhuriyetimize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümü sebebi ile yazılı bir açıklama yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 5'inci yıl dönümü sebebi ile yazılı bir açıklama yaptı. Böcek açıklamasında, "Türk Milleti olarak demokrasiye ve Cumhuriyetimize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Şehitleri rahmet ve minnetle andığını söyleyen Muhittin Böcek, "15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde demokrasimize sahip çıkan, vatan için canını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Yüce Türk Milleti, tarihte pek çok örneği olduğu gibi 15 Temmuz 2016'da da milli birlik ve beraberlik içerisinde ülkesine, devletine, Cumhuriyetine ve demokrasisine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz'da örnek bir mücadele sergileyen ve demokrasi sınavından başarıyla geçen Türk Milleti, millet iradesinin gücünü kanıtlamış, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğu gerçeğini tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Herkes bilmelidir ki Türk Milleti olarak demokrasiye ve Cumhuriyetimize dün olduğu gibi bugün de yarın da sahip çıkmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun"

15 Temmuz'u kutlayan Böcek, "15 Temmuz'un yıl dönümünde güzel ülkemizde özgürce yaşamamıza vesile olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve minnet ile anıyor, önlerinde saygı ile eğiliyorum. 15 Temmuz şehitlerimizle birlikte tüm kahramanlarımızın ruhları şad olsun. Birlik ve beraberliğimizin hep sürmesi dileğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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