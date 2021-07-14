15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Günaydın mesajında, 15 Temmuz'da hain terör örgütü FETÖ/PDY tarafından Türkiye'nin bölünmez bütünlüğüne, demokrasisine ve özgürlüğüne yönelik darbe girişimi yapıldığını belirtti.

Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla canı pahasına meydanları doldurduğunu hatırlatan Günaydın, şunları kaydetti:

"Demokrasinin galip geldiği bu mücadelede, tankın, topun, tüfeğin, uçağın, helikopterin karşısına sadece ve sadece elinde şanlı bayrağımızla, imanıyla ve yüreğiyle dikilen aziz milletimizin kahraman evlatları, Çanakkale'de, İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi tek yürek olmuş, sokaklara dökülmüş ve bu hain darbe girişimine karşı kendi iradesine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz destanı ile aziz milletimiz, demokrasiye inancını ve kendi iradesi üzerinde hiçbir güç tanımadığını, vatanımızın ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için her daim kararlılıkla mücadele edeceğimizi bütün dünyaya ilan etmiş ve göstermiştir. Ülkemizin her yerinde olduğu gibi Kayseri'mizde de gencimizden yaşlımıza bütün hemşehrilerimiz, 15 Temmuz gecesi meydanları doldurmuş, emanetlerimize ve iradesine sahip çıkmış, hainlerin emellerine ulaşmalarına izin vermemiştir. Bizlere düşen görev, yapılan bu hainliği asla unutmamak, gelecek kuşaklara yaşananları aktararak, birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışarak, üreterek ülkemizi ve milletimizi güçlü bir şekilde yarınlara hazırlamaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan