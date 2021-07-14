15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Gaziantep'teki siyasi aktörler, eğitim camiası ve iş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

Gaziantep'teki siyasi aktörler, eğitim camiası ve iş dünyası temsilcileri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolasıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdullah Nejat Koçer, mesajında, Türkiye'nin 5 yıl önce milletin canına ve ülkenin demokrasisine kast eden hain darbe girişimine maruz kaldığını anımsattı.

Darbe girişimde 2 bin 193 vatandaşın gazi olduğunu ve 251 vatandaşın şehit düştüğünü hatırlatan Koçer, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletimizin güçlü ve sarsılmaz iradesini hesaba katmayarak devleti ele geçirmeyi amaçlayan FETÖ hain terör örgütü, o gece genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle sokaklara dökülen milyonların yeni destan yazmasını önleyememiştir. Vatandaşlarımız, üzerlerine doğrultulan silahlara karşı bedenlerini siper etmiş, ölüme meydan okumuştur. Milletimiz, atılan bombalara rağmen darbecilere teslim olmamış, birlik ve beraberlik içerisinde hükümetine ve ülkesine sahip çıktı."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da 15 Temmuz gecesi stratejik kurumların hedef alınarak devletin ele geçirilmeye çalışıldığını kaydetti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı o karanlık gecede Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı ruhunun bir kez daha tezahür ettiğine işaret eden Erdoğan, "Milletimiz, açılan ateşlere, atılan bombalara, yöneltilen tehditlere, gözlerinin önünde şehit edilen vatandaşlarımıza rağmen meydanı darbecilere bırakmayarak ülkesine ve milli iradeye kararlı bir şekilde sahip çıktı ve bu hain darbe teşebbüsü bertaraf edilmiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak da Türkiye'nin ve milletin 15 Temmuz 2016'da tarihte eşi benzeri görülmemiş ihanetle karşılaştığından bahsetti.

Darbe girişiminde kahraman Türk ordusunun şanlı üniforması ardına gizlenen vatan hainlerinin milletin silahlarını millete doğrulttuğunu vurgulayan Bakbak, şunları kaydetti:

"Bu hainlerin tahmin edemedikleri bir şey vardı, o da milletimizin ölüme meydan okuyan cesareti ve demokrasisine sahip çıkma erdemiydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yiğit ve dik duruşu, o gece milletimizin şahsında vücut buldu. Milletin polisi, milletin askeri, milletin vekilleri, milli iradeye yönelik bu korkunç taarruza karşı yek vücut oldular. O gece, milletimizin Çanakkale'de, Gaziantep'te ve Milli Mücadele'de gösterdiği azme bir kez daha şahitlik ettik. PKK'dan FETÖ'ye, DEAŞ'tan diğer birçok terör yapılanmasına kadar tüm tehditler, tereddüt edilmeksizin yok edilmektedir. Milletimizin feraseti ve çalışkanlığıyla, devletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle 2023 ve 2071 hedeflerimize doğru son sürat ilerliyoruz."

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, FETÖ/PDY hain terör örgütünün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin 5. yılında milletçe tek yürek olup emsalsiz kahramanlık destanı yazmış olmanın onurunu ve gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

15 Temmuz'daki hain darbe girişimin Türkiye'nin tarihinde yaşadığı en büyük ihanetlerden olduğuna değinen Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Devletimize ve milletimize karşı başlatılan hain darbe girişimi, halkımızın destansı direnişiyle etkisiz hale getirildi. Tarihin her döneminde olduğu gibi bundan sonrada tek yürek olmayı başarmak, bu ülkenin vatandaşları olarak vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, devletimize sahip çıkmak zorundayız. Bu nedenle darbe girişimini fiilen yürütenleri, arka planda onları yönetenleri, darbecilere destek olanları asla unutmayacağız, unutturmayacağız."

Eğitim camiasından açıklama

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de 15 Temmuz'da tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ilkeleri etrafında birleşen milletin halkın gücünün üstünde güç olmadığını tüm dünyaya bir kez daha gösterdiğini bildirdi.

Millet olarak vatan söz konusu olduğunda birlik ve beraberlik içinde 'tek yumruk' olabileceğini 15 Temmuz 2016'da bir kez daha tescil ettiğini belirten Dereli, mesajına şu şekilde devam etti:

"15 Temmuz gecesi destansı bir milli irade oluşmuştur. Hep birlikte, irade oluşturduk, darbe girişimine karşı koyduk, darbe girişimini önledik ve bu irade, ülkemizin gelişmesine, kalkınmasına, birlik ve beraberliğinin perçinlenmesine büyük katkı yaptı. Şehitlerimize karşı minnet borcumuzu ödemek ve üzerimize düşen vazifeyi layıkıyla yerine getirmek adına, bilimin ışığında durmadan, yorulmadan üretmek, vatanına ve milli değerlerine bağlı nesiller yetiştirmek için var gücümüzle çalışmaktayız."

İş dünyasından açıklama

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya da 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ile dünyada sözü dinlenen, her konuda fikri sorulan, adeta dünya siyasetine yön veren güçlü Türkiye'nin önüne engel konmak istendiğine dikkati çekti.

Gücünü milletten almayan hiçbir oluşumun meşru olmadığı gibi amacına da ulaşmasının mümkün olmayacağını ifade eden Altunkaya, şunları konuştu:

"Milletimizin canı pahasına darbeye geçit vermemesi üzerine hainler alçakça emellerine ulaşamadan püskürtülmüştür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde darbe gecesi meydanlara inen milletimizin tanklara, toplara ve güçlü silahlara karşı canını siper ederek darbecileri bozguna uğrattığı bu kahramanlık destanı dünyada ender rastlanılacak bir durumdur. Bu başarı, bu gurur hepimiz için övünç kaynağıdır."

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci de Türk milletinin hiçbir zaman hür olmadan yaşamadığını ve yaşamayacağından söz etti.

Vatanın bütünlüğüne, milletin hür ve bağımsız yaşama iradesine, birlik ve beraberliğine kasteden hainlerin milletin azim ve kararlılığı karşısında hüsrana uğradığını ifade eden Kileci, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

"Tarihin her döneminde bağımsız yaşamış olan milletimiz, bundan tam 5 yıl önce bağımsızlığına ve millet egemenliğine karşı yapılan darbe girişimini canı pahasına bastırarak millet iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz, Türk milletinin demokrasi ve millet iradesi dışında hiçbir güce boyun eğmeyeceğini haykırdığı gündür."

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan da 15 Temmuz 2016'da FETÖ mensubu bir grup askerin emir-komuta zincirinin dışına çıkarak başlattıkları hain darbe girişimini kınadı.

15 Temmuz'un Türk milletinin vatan, bayrak, ezan ve demokrasiye olan bağlılığının bir göstergesi olduğuna işaret eden Kaplan, "Türk milleti 15 Temmuz'da, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde vatanına, bayrağına, ezanına ve demokrasiye el uzatanlara, millet iradesini yok saymak isteyenlere karşı destan yazmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi de 15 Temmuz gecesinin milletin asil duruşu ile aydınlığa kavuştuğunun altını çizdi.

Darbe ve işgale karşı cansiperane verilen mücadelenin aydınlık Türkiye'nin geleceğinde yeni bir sayfa açtırdığını anlatan Ünverdi, "15 Temmuz gecesi de FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün millet iradesine, istiklal ve istikbalimize karşı gerçekleştirmek istediği hain darbe girişimine karşı cansiperane verilen mücadele aydınlık Türkiye'nin geleceğinde yeni bir sayfa açmıştır. Ülkemizi karanlıktan kurtaran aziz milletimizin cesaret ve feraseti olmuştur. Genç yaşlı, kadın erkek demeden yollara çıkan, tankın önünde duran bir milletin önünde kim durabilir ki. Ülkemizde artık kimsenin darbe yapmaya gücü yetmez ve darbeler artık geride kalmıştır." görüşüne yer verdi.

Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da vatandaşların 15 Temmuz'da hain terör örgütü FETÖ'nün karşısında dimdik durduğunu, 15 Temmuz ve geçmişte yaşanan hain girişimlerinin bir daha yaşanmaması için acı tecrübe ders çıkarmak gerektiğini bildirdi.

Yıldırım, "Hak, hukuk, adalet, liyakat ve eşitlik kavramlarına her zamankinden daha fazla sahip çıkmalı, sıkı sıkı sarılmalıyız. Demokrasiyi daha iyi işleterek, şeffaflığı tüm kurumlarımıza yerleştirerek, özgürlükçü ve hesap verebilir bir anlayışla geleceğimizi daha sağlam temeller üzerine kurabilir, çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakabiliriz. Türk iş dünyası olarak, milletimizin bölünmez bütünlüğü için, daha güçlü ve müreffeh bir Türkiye hedefiyle azimle çalışmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek de 15 Temmuz'un ülkeyi işgal girişimi olduğunu vurgulayarak, "Dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz direnişi, umudunu darbelere bağlayanlar için de çok önemli bir ders olmuştur. 15 Temmuz ile birlikte milletimiz ülkemizde darbeler döneminin kapandığını, bundan böyle milletin iradesinin üzerinde hiçbir güce geçit verilmeyeceğini tüm dünyaya haykırmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir