15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz Ziyaret Edildi
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz Ziyaret Edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz Ziyaret Edildi
Habermetre - Haberler | Toplum

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz Ziyaret Edildi15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım ile birlikte 15 Temmuz Şehitlerimiz Lokman Oktay, Mahmut Coşkunsu,...

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz Ziyaret Edildi15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım ile birlikte 15 Temmuz Şehitlerimiz Lokman Oktay, Mahmut Coşkunsu, Mustafa Kaymakçı'nın kıymetli ailelerini ve 15 Temmuz Gazimiz Hasan Melih Baytar'ı ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitlerimiz için dua edildi.

Kaynak: Habermetre

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