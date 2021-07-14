15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz Ziyaret Edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Münasebetiyle Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimiz Ziyaret Edildi15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle, Kaymakamımız Cengiz Ünsal, Belediye Başkanımız İsmet Yıldırım ile birlikte 15 Temmuz Şehitlerimiz Lokman Oktay, Mahmut Coşkunsu,...