15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayseri'de çeşitli kurum ve kuruluşlar ile belediyeler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, mesajında, Türk milletinin omurgalı duruşuyla darbe teşebbüsünü, tarih boyunca konuşulacak bir destana dönüştüğünü belirtti.

15 Temmuz darbe girişimini unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını vurgulayan Çolakbayrakdar, "15 Temmuz'un beşinci yıl dönümündeyiz. Bu ülke tarihi boyunca büyük badireler atlattı. O gece Türkiye'yi kuşatan ruh, Çanakkale ruhuydu. O gece birlik vardı, beraberlik vardı, kardeşlik vardı ve bütün göğüsler milli bir imanla doluydu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, irademize, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast edenler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük." ifadelerini kullandı.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci de demokrasinin asıl sahibinin halk olduğu gerçeğini bir kez daha gösteren o şanlı geceyi unutmayacak, birlik, beraberlik ve bağımsızlıktan geçmişte olduğu gibi gelecekte de taviz verilmeyeceğini vurguladı.

Kayseri Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ise milletin, büyük bir sağduyu ve kararlılıkla 15 Temmuz 2016'daki girişimi engelleyerek bayrağına, iradesine, demokrasisine ve geleceğine sahip çıktığını kaydetti.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (NNYÜ) Rektörü Prof. Dr. Kerim Güney de 15 Temmuz 2016 tarihinde hain terör örgütünün kanlı darbe girişimi karşısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı duruşunun etkili olduğunu, ülkesini, vatanını, milletini seven herkesi meydanlara çıkmaya, devletini ve demokrasisini sahiplenmeye davet ederek hainlerin çabalarını boşa çıkardığını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Asil