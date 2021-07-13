15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında İlimizde Çeşitli Etkinlikler Düzenlenecek
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında İlimizde Çeşitli Etkinlikler Düzenlenecek

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kapsamında İlimizde Çeşitli Etkinlikler Düzenlenecek
Habermetre - Haberler | Toplum

Demokratik yönetimi cebren ele geçirmeyi hedefleyen ve gayrimeşru yöntemlerle sinsi emellerine ulaşmak isteyen eli kanlı FETÖ terör örgütü'nün darbe girişiminin akamete uğratılmasının 5.

Demokratik yönetimi cebren ele geçirmeyi hedefleyen ve gayrimeşru yöntemlerle sinsi emellerine ulaşmak isteyen eli kanlı FETÖ terör örgütü'nün darbe girişiminin akamete uğratılmasının 5. yıl dönümünde milletin demokrasisine sahip çıkması şuurunun canlı tutulması amacıyla tüm Türkiye'de olduğu gibi İlimizde de Cumhurbaşkanımızın talimatları ve himayelerinde 15 Temmuz 2021 günü "15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Program kapsamında;

15 Temmuz 2021 Perşembe saat 16. 00'da ikindi namazı öncesi Şehitlerimizin ruhu için merkez Kudret Cami'nde Mevlid-i Şerif okunacak ve dua edilecek.

Saat 17: 00'de Karşıyaka Mahallesi Bozooğulları Mezarlığı'nda Şehitlerimizin Kabirleri ziyaret edilerek, Kuran-ı kerim okunacak ve karanfil bırakılacak.

Saat 18: 00'de Batman Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde "15 Temmuz'u Anlamak" konulu fotoğraf Sergisi düzenlenecek,

Saat 20: 30'da Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı ( TÜGŞAV ) tarafından organize edilen 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri Hayrına Atatürk Parkı girişinde lokma dağıtımı etkinliği gerçekleştirilecek,

21: 00'de Atatürk Parkı'nda ; İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayacak, Kuran-ı Kerim tilaveti ve şehitlerimizin ruhu için dua okunması ardında protokol konuşmaları ve yerel sanatçılarımızın katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı icra edilecektir.

Valiliğimiz koordinesinde gerçekleştirilecek olan " 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü " programına tüm halkımız davetlidir.

Kaynak: Habermetre

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