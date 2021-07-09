15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerle kutlanacak

Siirt Valiliği, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında bir dizi etkinlik düzenleneceğini duyurarak gün nedeniyle düzenlenecek olan programı açıkladı.

Siirt Valiliği, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' kapsamında bir dizi etkinlik düzenleneceğini duyurarak gün nedeniyle düzenlenecek olan programı açıkladı.

Buna göre, 15 Temmuz Darbe teşebbüsünün, milletin demokrasisine sahip çıkması şuuru ile yine milletçe engellendiğinden hareket ederek, bu şuurun canlı tutulması amacıyla ilimizde de Cumhurbaşkanlığının talimatları ve himayeleri ile 9-15 Temmuz 2021 tarihleri arasında '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü', ilimizde çeşitli etkinliklere kutlanacak. Program kapsamında, 09 Temmuz Cuma Günü saat: 12: 30'da Merkez Abdulhakim Sancak Çarşı Camiinde aziz şehitlerimiz için mevlit okunarak, dua edilecek. 14 Temmuz Çarşamba günü Şehit ve Gazi aileleri konutlarında ziyaret edilecek. 15 Temmuz Perşembe günü ise Garnizon Komutanlığı şehitliğinde saat 10: 00'da şehit kabirleri ziyaret edilecek, Kuran-ı Kerim okunarak, karanfil bırakılacak.

Ana programın gerçekleştirileceği 15 Temmuz günü saat: 20: 15'te 'Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü düzenlenecek. Yürüyüş Kızlar Tepesi önü Şahin Bey Parkı başlangıcından itibaren mehteran takımı eşliğinde kortej halinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanında sona erecek.

Akabinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezinde 15 Temmuz Demokrasi Zaferinin anlatıldığı sunum ve 3 boyutlu görseller izlenecek.

Program, Valilik eski hizmet binası giriş katında "15 Temmuz'da Yaşananlar İsimli Resim Sergisi" açılışı ile devam edecek, daha sonra 'Anı Defteri" imzalanacak. 15 Temmuz akşamı devam edecek olan program, İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu ile başlayacak ve Sayın Valimizin konuşmaları ile devam edecek.

Program Kuran-ı Kerim tilaveti, İlahi dinletisi ve dua okuması, Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan '15 Temmuz Belgeselinin izlenmesi, mehteran konseri ve selaların okunması ile devam edecek. 15 Temmuz ile ilgili klip ve marşların izlenmesi ile devam edecek program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı yayın konuşmaları ile devam edecek. Program, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunulmasının ardından son bulacak.

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Kaynak: Habermetre