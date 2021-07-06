15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Programı

S. NoTARİH VE SAATİTÖREN VE ETKİNLİK ALANIETKİNLİĞİN İÇERİĞİ109/07/2021 Saat: 12. 30MERKEZ ÇARŞI CAMİİŞehit ve Gazilerimizin Ruhuna Mevlidi Şerif ve Kuranı Kerim Okunacak.