15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri Programı
S. NoTARİH VE SAATİTÖREN VE ETKİNLİK ALANIETKİNLİĞİN İÇERİĞİ109/07/2021 Saat: 12. 30MERKEZ ÇARŞI CAMİİŞehit ve Gazilerimizin Ruhuna Mevlidi Şerif ve Kuranı Kerim Okunacak.
S. No
TARİH VE SAATİ
TÖREN VE ETKİNLİK ALANI
ETKİNLİĞİN İÇERİĞİ
1
09/07/2021 Saat: 12. 30
MERKEZ ÇARŞI CAMİİ
Şehit ve Gazilerimizin Ruhuna Mevlidi Şerif ve Kuranı Kerim Okunacak.
2
14/07/2021
BELİRLENEN ŞEHİT VE GAZİ İKAMETLERİ
İl protokolümüz tarafından şehit ve gazi aileleri evlerinde ziyaret edilecektir.
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15/07/2021 Saat: 10. 00
GARNİZON KOMUTANLIĞI ŞEHİTLİĞİ
Şehit kabirlerini ziyaret edilmesi, kuran-kerim okunması ve kabirlere karanfil bırakılması
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15/07/2021 Saat: 20. 15
DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK YÜRÜYÜŞÜ
Kızlar Tepesi önü Şahin Bey Parkı başlangıcından itibaren mehteran takımı eşliğinde, kortej halinde 15 Temmuz Meydanında bulunan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dijital Gösterim Merkezine yürüyüş gerçekleştirilecektir.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI DİJİTAL GÖSTERİM MERKEZİ
15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin Anlatıldığı sunum ve 3 boyutlu görsellerin izlenmesi
VALİLİK ESKİ HİZMET BİNASI
Valilik Eski Hizmet Binası Giriş Katında "15 Temmuzda Yaşananlar İsimli Resim Sergisi" Açılışı Gerçekleştirilecektir.
Daha Sonra Anı Defterleri İmzalanacaktır.
15 TEMMUZ DEMOKRASİ MEYDANI
Programı Akışı Aşağıda Belirtilmiştir.
İstiklal Marşı ve saygı duruşu
Sayın Valimizin konuşmaları,
Kuran-ı Kerim Tilaveti, ilahi dinletisi ve duaların okunması
Cumhurbaşkanlığınca hazırlanan "15 Temmuz Belgeselinin İzlenmesi"
Mehteran konseri
15 Temmuz ile ilgili klip ve marşların izlenmesi,
00. 13
Selaların okunması,
Mehteran konseri,
15 Temmuz ile ilgili klip ve marşların izlenmesi,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın konuşmaları - Canlı Yayın
Çorba ikram edilmesi ve programın sonlanması
Kaynak: Habermetre