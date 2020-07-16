15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Samsun ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16.07.2020 12:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:14

Samsun ve ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Havza 15 Temmuz Demokrasi ve Kevser Parkı'nda düzenlenen programda, saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmanın ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, slayt gösterimi sunuldu.

Gösterimin ardından Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü ve Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir tarafından konuşma yapıldı.

Konuşmaların ardından mehter gösterisi ve slayt gösterimi gerçekleştirildi, saat 00.13'te sela okunup demokrasi nöbeti başladı.

- Ladik

Ladik'te İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen 15 Temmuz temalı fotoğraf sergisinin gezilmesi ve şehitlerin kabirlerini ziyaretin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda şehitler için dua edilip darbe girişimi kınandı.

15 Temmuz konulu video gösteriminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı bağlantıyla izlendi.

Kaymakam Sedat Sezik'in konuşmasının ardından saat 00.13'te sela okundu.

Programa Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ile vatandaşlar katıldı.

Vezirköprü

15 Temmuz darbe girişiminin dördüncü yılında Vezirköprü ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Camisi'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, şehitlik ziyaretleri ile devam etti.

Akşam saatlerinde şehit aileleri, gazi ve gazi yakınları onuruna düzenlenen yemek sonrası Cumhuriyet Meydanı'nda etkinlik düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının dinlenmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Etkinlikte darbe girişimi sırasında meydana gelen olayları anlatan görüntüler de vatandaşlara izletildi.

Kaymakam Kudret Kurnaz ve Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis'in konuşmasının ardından selalar okundu ve demokrasi nöbeti tutuldu.

Programa Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Kurt, CHP İlçe Başkanı Onur Bayburtlu, MHP İlçe Başkanı Dursun Gülünay, İYİ Parti İlçe Başkanı Salih Gürbüz ile vatandaşlar katıldı.

Kavak

Kavak ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçedeki Kur'an kursları öğreticileri ve din görevlilerince tüm camilerde Kur'an tilaveti gerçekleştirildi.

Merve Camisi avlusunda düzenlenen programda şehitler için mevlit okundu, ilahiler seslendirilip dua edildi.

Kavak Müftüsü Yakup Belen, günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.

Saat 00.13'te ve sabah namazı öncesi tüm camilerde sela okundu.

Programa Kaymakam İbrahim Engin Şenay, Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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