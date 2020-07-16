15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlen programda saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Tosya Müftüsü Halil İbrahim Sabırlı tarafından dua edildi.

Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil ve Kaymakam Deniz Pişkin'in günün anlam ve önemini belirten konuşmalarının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile ilgili ve "33 Kurşun" isimli sinevizyon gösterisi düzenlendi. Şiirlerin okunmasının ardından Tosya Müftülüğü ilahi gurubu tarafından ilahiler seslendirildi.

Ardından Tosya Musiki Derneği tarafından kahramanlık türküleri ile Tosya Ahi Yaren Mehteran ekibi tarafından mehteran gösterileri sahnelendi.

Kaynak: AA