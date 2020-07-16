15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında, Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

ABD'nin başkenti Washington DC yakınlarında, Maryland eyaletinde yer alan Amerika Diyanet Merkezi'nde (DCA) 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında DCA tarafından mevlit programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başlayan programda, vatan uğruna canlarını veren tüm şehit ve gaziler için dua edildi.

Programın ardından katılımcılara yemek ikramı yapılırken yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uyuldu.

Mevlit programına Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve Büyükelçilik yetkililerinin yanı sıra çok sayıda Türk vatandaşı katıldı.

Kaynak: AA