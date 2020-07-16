15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Burdur Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı.

Burdur Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla katıldı. Şehitler için Kuran okunarak, dualar edildi.

Vali Ali Arslantaş, Türk milletinin canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıktığı 15 Temmuz destanını unutmayacaklarını söyledi.

Programa, Şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in Burdur'da yaşayan kız kardeşi Elif Serin, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit edilen polis memuru Akif Altay'ın eşi Gülsüm, oğlu Niyazi Altay, Garnizon Komutanı Albay Cenk Babürşah, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Orhan Kılıç, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Etkinlik, mehter takımının gösterisiyle devam etti. Camilerden sela okundu

Kaynak: AA