15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Van'ın Özalp ve Başkale ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Özalp ilçesinde kaymakamlık ve belediye tarafından Cumhuriyet Caddesi Meydanında gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından duanın edilmesiyle devam eden programda, sinevizyon gösterisi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması katılımcılara izletildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik, darbe girişimi gecesinde milletin kurşunların, tankların ve ağır silahların karşısında dimdik durduğunu söyledi.

Programa, Tabur Komutanı Piyade Yarbay Caner Gürcan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Seyfi Türkyılmaz, Emniyet Müdürü Murat Özdoğan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Cüneyt Arvas, AK Parti İlçe Başkanı Ercan Ağar, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Başkale

Başkale Hükümet Konağı önündeki programda Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak'ın günün önemine ilişkin konuşma yaptığı program, sinevizyon gösterimi ve demokrasi nöbetiyle sona erdi.

Programa, Cumhuriyet Savcısı Nurullah Kırbıyık, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, İlçe Emniyet Müdürü Adil Metin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Volkan Kocatürk, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA