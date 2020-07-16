15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve duanın edilmesiyle devam eden programda sinevizyon gösterisi ve ilahi dinletisi sunuldu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, burada yaptığı konuşmada dünyada eşine rastlanmayan bir direnişin onurunu yaşadıklarını söyledi.

15 Temmuz gecesi şehit olan 251 vatandaşın hüznünü yaşadıklarını belirten Doğramacı, şunları kaydetti:

"Hiçbir zafer altın tepside sunulmaz. Bedel ödemeden hiçbir başarı da elde edilemez. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin ardında azim, cesaret ve kararlılık vardır. 15 Temmuz zaferi tanklara ve uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin onurudur. FETÖ'nün yaptıkları karşısında milletimiz canından daha çok sevdiği çocuklarından vazgeçmiş ama vatanına el sürdürtmemiştir. Bir asır önce ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kurtuluş Savaşı'nı zaferle taçlandıran bu millet, 15 Temmuz'da 'gün vatana sahip çıkma günüdür' diyerek vatanına sahip çıkmış ülkemizin dört bir yanında hainlerin kullandığı uçaklarımıza, tanklarımıza, silahlarımıza gözünü kırpmadan göğsünü siper etmiştir."

Programa Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyuncu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Güneş, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA