15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar araçlarıyla konvoy yaptı. Bazı vatandaşlar Mevlana Meydanı'nda bir araya geldi. Konya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında tören düzenlendi. Alaaddin Tepesi'nde bulunan Sultanlar Türbesi'nin avlusunda gerçekleştirilen tören, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran takımının gösterisiyle başladı. Kaynak: AA