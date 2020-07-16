15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İlçenin Yukarı Çarşı Meydanında düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, Müftü Mehmet Fudayil Uyanık şehitler için dua etti.

Programda konuşan Kaymakam Erkan İsa Erat, teröre hiç bir zaman geçit vermediklerini söyledi.

Erat, "FETÖ'cü hainler askerimizin, emniyetimizin ve kurumlarımızın içine sinsice kümelendiler. İşte 4 yıl önce milli iradeyi gasp edip, halkımızın seçtiği meşru hükümeti indirmeye çalıştılar. Ama halkımız buna fırsat verdi. Allah bir daha 15 Temmuz'u bizlere yaşatmasın." dedi.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da milletin tankların altında can vererek hainlere karşı mücadele ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA