15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16.07.2020 01:23 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:23

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Belediye eğitim birimi önündeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'nın ulusa sesleniş konuşmasının izletildiği programda ilahiler seslendirildi.

Duanın ardından konuşan Kaymakam Yakup Güven, ülkenin birliği ve bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehitleri şükran ve minnetle andıklarını belirtti.

FETÖ'nün darbe girişimini devlete ve millete karşı başlattığını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Çok şükür milletimiz, devletimiz, askerimiz, polisimiz bunlara meydan vermedi. 15 Temmuz'da yaşadıklarımıza bakıldığında ne kadar büyük bir imtihandan geçtiğimizi fark edeceksiniz. İleri ki yıllarda tarihçiler daha detaylı yazacaklardır."

Belediye Başkanı Tahir Saklı ise 15 Temmuz 2016'da iç ve dış terörün, dünyaya meydan okuyan Türkiye Cumhuriyeti'ne çelme takmak amacıyla bir darbe girişimi gerçekleştirdiğini söyledi.

Türk halkının o gece tarih boyunca bütün dünyaya gösterdiği kahramanlık ve destansı başarısını bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Saklı, insanların uçakların ve tankların önünde iman gücüyle mücadele ederek hainlerin amellerini boşa çıkardığını aktardı.

Programa, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Jandarma Komutanı Binbaşı Erdoğan Carık, Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, İlçe Müftüsü Rıdvan Şahin, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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