15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kent Meydanı'nda düzenlenen program Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı.

16.07.2020 01:18 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:25

Kent Meydanı'nda düzenlenen program Afyonkarahisar Belediyesi Mehteran Takımı'nın konseriyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, İl Müftüsü Sinan Kazancı, tarafından şehitler için dua edildi.

Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması'ndaki konuşması, dev ekranlardan izletildi.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, etkinlikte yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da devletin kurumlarına sızmış hain FETÖ terör örgütü mensuplarınca ülkenin bekası ve milletin bağımsızlığının ele geçirilmeye çalışıldığını söyledi.

Asil Türk milletinin bu darbe girişimine izin vermediğini dile getiren Çiçek, şöyle konuştu:

"Aziz milletimiz o gün tankların önüne geçerek kurşunların önüne atladı. En büyük namusu bildiği bağımsızlığını teslim etmedi. O gün Türkiye'de sokaklara çıkan her bir fert, Yüzbaşı Agah'dı, Seyit Onbaşı'ydı. O gün hanım kardeşlerimiz Nene Hatun'du. O gün başka bir geceydi ve korku yoktu. O geceki ruh Malazgirt'te Sultan Alparslan'ın arkasındaki askerlerimizin yaşadığı ruhla aynıydı. Yine, Kurtuşuş Savaşı'nda Kocatepe'ye çıkan askerlerimizin yaşadığı ruhla aynıydı. İstanbul'da, Ankara'da büyük destanlar yazıldı. Ben, cenabı Allah'tan 'milletimizi bir daha böyle hainliklerle imtihan etmesin' diye dua ediyorum. Biz, 15 Temmuz gecesini unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız."

Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bomba atacak kadar gözü dönmüş hainlerin emellerine ulaşamadıklarını, bundan sonra da ulaşamayacaklarını vurguladı.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla hazırlanan sinevizyon gösterileri izlendi.

Etkinliğe Çiçek ve Zeybek'in yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Hamza Çömez, İl Emniyet Müdürü Ali Temiz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Sezen, daire müdürleri ve çok sayıda kişi katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

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