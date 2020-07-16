15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
16.07.2020 01:05 | Son Güncelleme: 16.07.2020 01:05

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında program düzenlendi.

Van Valiliğince, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar için Norşin Camisi'nde mevlit okutuldu, dua edildi.

Daha sonra Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile beraberindekiler, Valilik tarafından düzenlenen "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü"ne katıldı.

İskele Öğretmenevi önünde toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle 15 Temmuz Şehitler Parkı'na kadar yürüdü.

Burada bir konuşma yapan Vali Bilmez, Türk milletinin bir bütün olarak meydanlara inerek hain darbe girişimini başarısız kıldığını, bağımsızlığı, birliği tekrar tesis ettiğini söyledi.

4 yıl önce Beşyol Meydanı'na inen Van halkının, aynı heyecan ve aynı duyguyla ülkesine, milletine, devletine, birliğine, beraberliğine, kardeşliğine sahip çıkmak için bugün tekrar bir araya geldiğini belirten Bilmez, "Bu ülkenin birliğine beraberliğine kasteden başta FETÖ hain terör örgütü olmak üzere bütün şer odaklarını Rabbim kahretsin. Rabbim, birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin." dedi.

Programa, İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, vali yardımcıları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Müftüsü Ömer Keskin ve vatandaşlar katıldı.

Muş

Muş'ta da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı çerçevesinde Belediye Meydanı'nda düzenlenen etkinlik saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Muş Vali İlker Gündüzöz, Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ve Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan alandaki "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" temalı fotoğraf sergisini gezdi.

Kent sakinleri de ellerinde Türk bayraklarıyla alanı doldurdu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un bu memleketin başına getirilmek istenen planlı bir gün olduğunu belirtti.

Darbe teşebbüsünde bulunanların bir kısmının kaçtığını, yakalananların da adalete hesap verdiğini ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu millet, bu devlet onları da ayıklayacak. Halen mücadelemiz bitmiş değil. O gün, evladıma 'baba seni götürürlerse ne olur' dedirten o hainler yine aramızda olabilir. Biz onları biliyoruz, takip ediyoruz. Birileri kendini kamufle edebilir ama biz biliyoruz ve takip ediyoruz. Bu millet bu bayrağı indirmeyecek, bu ezanı da dindirmeyecek. Bu mücadelede Cumhurbaşkanımızın neferiyiz. Birileri maske takıp da 15 Temmuz'un arkasına saklanmasın. Bu mücadeleyi devam ettireceğiz, uyanık olacağız. Hepimiz dimdik ayaktayız. Ben devletin valisi olarak söylüyorum, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin fedaileriyiz."

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen sancak koşusunun ardından sporcular, sancağı Vali Günüdüzöz'e teslim etti. Muş Mehteran Takımı'nın gösteri yaptığı etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için dua edildi.

Bitlis

Bitlis Ulu Cami Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü personelleri, Dideban Dağı'nda meşaleler eşliğinde dev Türk bayrağı açarak 15 Temmuz şehitlerini andı.

Ardından düzenlenen sancak koşusuna katılan sporcular sancağı Bitlis Valisi Oktay Çağatay'a teslim etti.

Çağatay, burada yaptığı konuşmada, milletin göz bebeği, tarihi şanlı kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içine yuvalanmış FETÖ/PDY mensubu asker kılıklı bir grup tarafından ülkede gerçekleştirilmek istenen darbe girişimini nefretle kınadığını ifade etti.

FETÖ'nün ülkenin birlik ve bütünlüğünü, milli iradeyi ve demokrasiyi ortadan kaldırmayı hedefleyen hain darbe girişiminin Türk demokrasi tarihinde kara bir leke olarak tescillendiğini vurgulayan Çağatay, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimi, Türk tarihi boyunca milletine yapılmış en büyük ihanettir. Şehitlik makamı, tarihimizde atalarımızın vatan, din ve namus uğruna canını feda etme fedakarlığını gösteren önemli bir kavramdır. Hayatımızı rahatça sürdürmemizi 15 Temmuz demokrasi şehitlerine, gazilerine ve kahramanlarına borçluyuz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız ve daha da önemlisi bundan sonra bu ve benzeri girişimlere asla taviz vermeyeceğiz. FETÖ ile mücadelemiz her alanda ve sonuna kadar kararlılıkla sürecektir."

Hakkari

Valilik binası önündeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, ülkenin 15 Temmuz 2016'da milli iradeyi, demokrasiyi, hukuk devletini ve halkın sarsılmaz birliğini hedef alan, tarihin kaydettiği en büyük ihanet girişimine maruz kaldığını anımsattı.

FETÖ'nün hain girişiminin milletin iradesi ve tüm kurumlarıyla devletin kararlılığı karşısında başarısız olduğunu belirten Akbıyık, şunları aktardı:

"15 Temmuz'da görev bilincinin çok ötesinde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile vatan ve millet aşkıyla sokaklara dökülen milletimizin yazdığı destan tarihteki en yakın gururumuzdur. Bu ne ilk ne de son zaferimizdir. Bu topraklara, bu milletin varlığına, birliğine göz dikenler her zaman bu destanları görecektir. Edirne'den Kars'a, İstanbul'dan Hakkari'ye yüreklerimiz bir olarak 15 Temmuz'u onurla anıyoruz ve anmaya devam edeceğiz."

Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen sancak koşusuna katılan sporcular, taşıdıkları sancağı Vali Akbıyık'a teslim etti.

Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği programa, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Albay Hasan Paçalı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Vali Yardımcıları, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Manşet

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