15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Hakkari'nin Çukurca İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Hakkari'nin Çukurca İlçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Hükümet Konağı önündeki program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Kuran-ı Kerim tilavetinin okunması ve dua edilmesinin ardından katılımcılara sinevizyon gösterisi izletildi.

Programda konuşan Kaymakam Murat Öztürk, uzun yıllar din istismarı yapan bir casus şebekenin devletin çeşitli kurumlarını ele geçirerek yaptıkları darbe girişiminin milletin feraseti ile bastırıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyetinin sonu olmayan bir iç savaştan kurtulduğunu belirten Öztürk, milletin devletine, iradesine ve bağımsızlığına ölümü pahasına sahip çıkmasının takdire şayan destansı bir olay olduğunu ifade etti.

Programa Belediye Başkanı Ensar Dündar, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Yasin Kalın, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Erkan Sağındık, Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA